«Погибающему государственному органу». Учителя возложили цветы у входа в Минобразования

В Минске участники шествия учителей возложили цветы на ступени у входа в Министерство образования, как к «погибающему государственному органу». Там же они оставили свои плакаты «Настаўнікі супраць хлусні», «Я учу добру, а не насилию», «Мы — честные учителя» и другие. Также они скандировали «Учителя за честные выборы!».

В возложении участвовало около ста человек.

Ранее, около 13.30, примерно 400 участников шествия побывали возле здания педуниверситета на площади Независимости. У одного из преподавателей был плакат: «2х2=4, а 80%=ложь». Участники акции заявили, что пришли сюда, «чтобы научить комиссии считать».

Учителя также скандировали «Уходи!», «Верым, можам, пераможам!» и звали выйти к ним министра образования Игоря Карпенко. Они также спели детскую песню «Дважды два — четыре».

Около 13.40 один из участников проинформировал коллег о дате, месте и времени прощания с погибшим возле станции метро «Пушкинская» демонстрантом Александром Тарайковским (прощание пройдет 15 августа в 12.00 в ритуальном зале на улице Ольшевского, 12, а похороны — на Западном кладбище). После чего была объявлена минута молчания.

Часть участников акции возложила цветы к зданию Минобразования.

Одновременно с учителями на площади Независимости проходила другая акция — по обе стороны проспекта в районе станции метро «Площадь Ленина» стоят цепи из нескольких десятков человек с цветами, шарами и бело-красно-белыми флагами.