Жители Таллинна провели акцию в поддержку белорусского народа

Около тысячи жителей Эстонии вечером 13 августа собрались на площади Свободы в Таллинне, чтобы выразить свою поддержку белорусскому народу.

Собравшиеся пели белорусские песни и скандировали белорусские лозунги. В числе участников акции был и известный музыкальный критик, журналист, теле- и радиоведущий Артемий Троицкий.

Кроме того, был проведен сбор подписей под письмами к правительству Эстонии с призывом вмешаться в ситуацию в Беларуси.