Жители Таллинна провели акцию в поддержку белорусского народа

/ Мир
Просмотров: 28

Около тысячи жителей Эстонии вечером 13 августа собрались на площади Свободы в Таллинне, чтобы выразить свою поддержку белорусскому народу.

Собравшиеся пели белорусские песни и скандировали белорусские лозунги. В числе участников акции был и известный музыкальный критик, журналист, теле- и радиоведущий Артемий Троицкий.

Кроме того, был проведен сбор подписей под письмами к правительству Эстонии с призывом вмешаться в ситуацию в Беларуси.

 
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Эстония акция солидарности Персона: Артемий Троицкий Город: Таллинн

Другие материалы на эту тему:

«Мы — честные учителя». Минские педагоги массово вышли на улицу

«Мы — честные учителя». Минские педагоги массово вышли на улицу

«Мы за перемены, за правду». Более 700 медиков вышли на акцию протеста в Минске

«Мы за перемены, за правду». Более 700 медиков вышли на акцию протеста в Минске

В Витебске ОМОН задерживал девушек с цветами

В Витебске ОМОН задерживал девушек с цветами

BY_Help. Как получить помощь, если вы стали жертвой репрессий?

BY_Help. Как получить помощь, если вы стали жертвой репрессий?