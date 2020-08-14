Компания «Адани» призвала власти прекратить насилие и репрессии против мирных граждан

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Руководители инновационной компании «Адани» Владимир Линев и Елена Линева выступили с открытым обращение к cиловым структурам, общественным организациям и гражданам Беларуси.

«Вот уже 30 лет мы занимаемся деятельностью, направленной на охрану здоровья, повышение безопасности и качества жизни людей. Человек и его жизнь — главные ценности, и эта истина заложена в самую основу нашей компании. Та волна необоснованного насилия и жестокости, непонимание между силовыми структурами и гражданским обществом, которые мы видим сегодня, глубоко ранит нас. То, что происходит в эти дни в нашей родной стране, противоречит принципам современного демократического общества и не может принести пользу ни одной из сторон, находящихся в противостоянии, — говорится в обращении.

Компания «Адани» призывает представителей государственной власти и силовых структур «немедленно прекратить любое насилие и репрессии по отношению к мирным жителям Беларуси, освободить наших сограждан, которые попали в тюрьмы и ИВС в дни протестов, и вступить в разумный диалог с обществом».

«Мы призываем власти, от которых зависит благополучие народа, немедленно заняться поиском разумного выхода из сложившейся экстремальной ситуации», — говорится в обращении.

Автора обращения призывают белорусов «применять мирные и безопасные формы протестной деятельности, избегать провокаций и заботиться о собственной безопасности и жизни близких».

«Мы обращаемся ко всем с просьбой вспомнить тот факт, что несмотря то, как развернутся события, нам всем придется жить в одной стране, под одним небом. Мы хотим, чтобы оно было мирным», — резюмируют авторы обращения.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Адани власть-общество Персона: Владимир Линев Елена Линева

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