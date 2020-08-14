Фотофакт. В Минске тысячи рабочих движутся по проспекту Независимости к Дому правительства

/ Общество
Просмотров: 3342

Несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода, а также других предприятий дошли до проспекта Независимости, где соединились с другими демонстрантами, вышли на проезжую часть и двигаются в сторону Дома правительства.

Фото: Радыё Свабода.

Фото: naviny.by

Предполагается, что они передадут ранее озвученное требование членам правительства.

Демонстрации предшествовал приезд на МТЗ премьер-министра Романа Головченко и министра промышленности Петра Пархомчика. Они собирались провести с рабочими встречу без журналистов. Рабочие отказались общаться с чиновниками в таком формате. Они покинули встречу, вышли к журналистам и зачитали им свои требования. Это — отставка Лукашенко, проведение честных выборов с участием независимых наблюдателей, освобождение политзаключенных, прекращение гонений на альтернативных кандидатов в президенты, свободный доступ к информации.

Если их требования не будут выполнены, рабочие намерены объявить забастовку.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: демонстрация рабочих отставка Лукашенко Персона: Роман Головченко Петр Пархомчик Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Николай Автухович дал Лукашенко 30 дней на добровольную отставку

Николай Автухович дал Лукашенко 30 дней на добровольную отставку

Лукашенко: если рухнет страна, а я ушел сам, меня обвинят в трусости

Лукашенко: если рухнет страна, а я ушел сам, меня обвинят в трусости

Анатолий Лебедько. ПОЗИЦИЯ. Отставка — это не обмен кабинетами, это перемены в стране!

Анатолий Лебедько. ПОЗИЦИЯ. Отставка — это не обмен кабинетами, это перемены в стране!

Игорь Драко. СТРАСТИ. «Батька» и «дети»

Игорь Драко. СТРАСТИ. «Батька» и «дети»