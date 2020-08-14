Вход в Дом правительства перекрыли бойцы со щитами

/ Общество
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Несколько тысяч человек — рабочие Минского тракторного завода и других предприятий столицы — в эти минуты находятся возле Дома правительства.

Они скандируют «Разговор!», «Выходи!», «Считай голоса!».

Возле памятника Ленину развернут транспарант со словами: «Не овцы, не быдло, не народец, мы — работники МТЗ и нас не 20 человек, а 16 000».

У входа в Дом правительства выстроилась шеренга из полутора десятка бойцов внутренних войск со щитами.

Несколько девушек побежали их обнимать и целовать, мужчины жмут им руки и обнимают, скандируют: «Молодцы!», «Милиция с народом!», «Новые выборы!».

 

 

Несколько часов назад возле проходной МТЗ рабочие зачитали журналистам свои требования: отставка Лукашенко, проведение честных выборов с участием независимых наблюдателей, освобождение политзаключенных, прекращение гонений на альтернативных кандидатов в президенты, свободный доступ к информации. Если их требования не будут выполнены, рабочие намерены объявить забастовку.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акция протеста акция солидарности Город: Минск

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