Ректор БГУ: за участие в мирных акциях отчислений и увольнений в Белгосуниверситете не будет

Ректор Белорусского государственного университета Андрей Король выступил с видеообращением, в котором пообещал не увольнять и не отчислять сотрудников и студентов за участие в мирных акциях.

Ректор БГУ Андрей Король. Фото: скриншот видео.

По его словам, администрация университета в последние дни получает много обращений от студентов и преподавателей. «Мы слышим вас и разделяем вашу обеспокоенность по многим вопросам. Заверяю, что за участие в мирных акциях отчислений и увольнений в БГУ не будет. Для нас ценен каждый наш коллега: и преподаватель, и ученый, и студент. Мы с уважением относимся к их мнению, если только оно не выражает насилия и провокаций», — заверил Король.

Он отметил, что в «миролюбивой Беларуси появилось место насилию и агрессии». «Мы стали забывать про основу устойчивого развития любого общества — толерантность и диалог. В БГУ эти принципы являются ключевыми. Поэтому прошу каждого из вас помнить про эти почти вековые традиции университета и стараться смотреть на вещи с разных сторон», — сказал ректор.

Король добавил, что руководство БГУ не принимает насилия в любом его проявлении. «Помните, что наш коллектив всегда выделялся гуманными настроениями и поступками. Сегодня мы видим в нашей стране разноголосие, и очень важно его преодолеть через диалог, чтобы страна и дальше успешно развивалась», — заключил глава вуза.