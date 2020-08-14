Уже семь дней адвокатов Виктора Бабарико не пускают к подзащитному

Адвокатов экс-претендента на пост президента Виктора Бабарико по-прежнему не пускают к подзащитному — уже седьмой день подряд.

Дмитрий Лаевский. Фото: tut.by

«Сегодня, 14 августа, мы, защитники Виктора Бабарико, несмотря на принятые нами все возможные меры, так и не были допущены к посещению подзащитного в следственном изоляторе», — написал один из адвокатов Дмитрий Лаевский в телеграм-канале.

По его словам, днем защитники побывали на приеме в Генеральной прокуратуре, где проинформировали о «необходимости убедиться в том, что Виктор Дмитриевич находится в условиях моральной и физической безопасности».

По этому поводу защита также подала письменное заявление на имя генерального прокурора о незамедлительном содействии в личной встрече с подзащитным либо проведении прокурором проверки с посещением Виктора Бабарико и личной беседы с ним. Заявление защитников в Генеральной прокуратуре принято дежурным прокурором, отметил Лаевский.

«Таким образом, прокуратура приняла ответственность за надлежащее обращение с Виктором Дмитриевичем в СИЗО КГБ», — подчеркнул адвокат.

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико был задержан 18 июня по подозрению в совершении экономических преступлений и содержится в СИЗО КГБ. Ему предъявлено обвинение по трем статьям УК: ч. 2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) и ч. 2 ст. 431 (дача взятки). «Международная амнистия» признала Бабарико политическим заключенным.