Европарламентарию Роберту Бедроню отказано во въезде в Беларусь

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Депутату Европарламента Роберту Бедроню отказано во въезде в Беларусь. Об этом БелаПАН сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Депутат Европарламента Роберт Бедронь. Фото: @RobertBiedron / Facebook.

«Роберт Бедронь сегодня не был пропущен на территорию Республики Беларусь, — сказал представитель ГПК. — Ему было отказано во въезде. В соответствии со статьей 30-й закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства. Органы, принявшие решения об отказе во въезде, не обязаны информировать иностранца, его родственников и представителей об основаниях принятия таких решений».

Бедронь, который является главой делегации Европарламента по связям с Беларусью, и докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс планировали посетить страну 14—16 августа. Цель визита — оценить ситуацию в Беларуси после президентских выборов, встретиться с теми, кто был задержан, а также с представителями властей, неправительственных организаций и негосударственных СМИ.

В свою очередь Ауштрявичюс в комментарии БелаПАН сообщил, что тоже не летит в Минск, так как в аэропорту Вильнюса компания «Белавиа» аннулировала его билет. «Не знаю, какие силы это сделали, но так случилось, что в Минск я не лечу», — сказал он.

То, что ни его, ни Бедроня не пустили в Беларусь, Ауштрявичюс оценил как «попытку закрыть страну от Европы». «Я сожалею об этом очень, — сказал он. — И это все происходит вопреки так называемому диалогу, о котором и господин Макей говорил, и всех приглашал к открытому диалогу. Но, по-моему, полицейское государство есть полицейское государство. И руководитель этого государства руководствуется не европейскими нормами».

По словам Ауштрявичюса, сейчас поступает очень много информации о том, что происходит в Беларуси. «Мы хотели получить достоверные сведения, все увидеть самим. Я пишу доклад о ситуации в Беларуси, так что даже этот эпизод (с запретом на въезд — БелаПАН.) для меня очень выразительный и говорит больше, чем множество каких-то официальных источников», — заявил он. 

Сюжет: Отношения Беларуси и ЕС
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Тэги: президентские выборы-2020 Беларусь-ЕС Персона: Роберт Бедронь Пятрас Ауштрявичюс Антон Бычковский

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