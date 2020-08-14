Замглавы МИД Украины: Лукашенко разыгрывает «вагнеровцев» в качестве разменной карты с Россией

Сегодня, 14 августа, Генпрокуратура РФ сообщила, что Беларусь вернула в Россию 32 ранее задержанных «вагнеровцев». 33-й боевик, гражданин Беларуси, остался в стране.

Оперативная съемка задержания "вагнеровцев".

Президент Беларуси Александр Лукашенко «сделал выбор в пользу России», выдав президенту РФ Владимиру Путину задержанных наемников российской частной военной компании «Вагнер».

Об этом заявил в эфире телеканала «Украина 24» заместитель главы МИД Украины Евгений Енин, сообщает УНИАН .

Замглавы МИД отметил, что экстрадиции наемников добивалась украинская сторона.

«Беларусь является участницей так называемой Минской конвенции о правовой помощи по уголовным делам... Насколько мне известно, украинская сторона передала соответствующие документы на рассмотрение белорусской стороны — и на основании этих документов должна быть начата так называемая экстрадиционная проверка, что является проверкой наличия или отсутствия оснований для экстрадиции», — объяснил он.

По словам Енина, «если названные граждане отправились на территорию России, то предмет для дальнейшего диалога исчезает сам по себе».

«Россия не выдает своих граждан, если у тех есть российский паспорт. Мы с самого начала не исключали возможности того, что Лукашенко будет разыгрывать этот вопрос и использовать в качестве какой-то разменной карты в первую очередь с Россией — и теперь мы увидели, что он сделал выбор в пользу России», — заявил Енин.