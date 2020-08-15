Офис Зеленского: Украина огорчена решением Беларуси передать «боевиков Вагнера» России

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«Украина с огорчением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих частной военной компании Вагнера», — заявил Офис президента Владимира Зеленского.

«Безусловно, Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала юридически более корректного и взвешенного решения», — говорится в заявлении.

Украина просила выдать 28 из 33 задержанных граждан России, обосновывая это их участием в боевых действиях на стороне сепаратистов. При этом Киев считает девять задержанных гражданами Украины.

14 августа Генпрокуратура России сообщила, что 32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Беларуси, переданы российской стороне.
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Тэги: задержание боевиков ЧВК Беларусь-Украина Персона: Владимир Зеленский

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