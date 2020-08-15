Команда Сергея Черечня «в любом случае» продолжит работу, чтобы «всеми мирными способами» добиваться перемен

«Мы не видим оснований признать итоги выборов, которые должны были пройти в Беларуси 9 августа. Нормальной электоральной процедуры — законной и мирной — не состоялось», — говорится в заявлении бывшего кандидата в президенты, председателя Белорусской социал-демократической Грамады Сергея Черечня.

«По всей стране поступают свидетельства о множественных нарушениях и о невозможности ознакомиться с реальными результатами голосования», — отметил он.

По словам политика, зафиксированы нарушения на всех участках, где его доверенные лица наблюдали за выборами. Соответствующие заявления поданы в вышестоящие избирательные комиссии и прокуратуру.

«Мы всегда заявляли открыто: мы — за ненасильственные перемены. Использование светошумовых гранат и стрельба по мирным демонстрантам резиновыми пулями — это не те средства, с помощью которых можно побеждать на выборах», — подчеркнул Черечень.

Политик отметил, что глава его штаба Николай Лысенков еще 7 августа, за два дня до выборов, был арестован на 10 суток «по надуманному поводу». Были также задержаны координатор по Витебску Матвей Беляй и координатор по Столбцам Андрей Букато.

«Некоторые другие активисты также были задержаны, со многими до сих пор нет связи», — сообщил Черечень и призвал «освободить их и всех других политических заключенных».

«Белорусский народ должен иметь право свободно выбирать свою власть, свободно ходить по улицам своих городов, свободно пользоваться интернетом», — убежден экс-кандидат в президенты.

При этом он считает важным «избежать международной изоляции Беларуси, к которой могут привести санкции». «Вместо этого нам нужна поддержка для пострадавших и расширение сотрудничества с общественными организациями, гражданскими инициативами и независимыми медиа», — заявил Черечень.

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Политик сообщил, что его команда «в любом случае» продолжит работу, чтобы «всеми мирными способами» добиваться изменений, о которых она говорила во время избирательной кампании.

По данным ЦИК, Черечень получил 1,14% голосов, заняв последнее место среди пяти кандидатов в президенты, отмечает БелаПАН.