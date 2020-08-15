Гражданин Израиля, которого задержали в Минске: «Грузили, как в поезда в Освенцим — штабелями»

В числе задержанных в Минске в результате разгона акций протеста оказался гражданин Израиля Александр Фруман. Он с супругой приехал в Минск, чтобы найти сведения о своих предках, погибших на территории Беларуси в годы немецкой оккупации.

Фрумана и его жену задержали на проспекте Независимости возле дома, где они снимали квартиру.

«Нас избили и поместили в автозак, продолжая наносить удары дубинками. При мне избили мальчика-инвалида и женщин. Это происходило в Советском РОВД, и руководил всем его начальник», — рассказал Александр Фруман в эфире радиостанции «Эхо Москвы» .

По его словам, в РОВД в течение 16 часов задержанных «заставляли находиться в разных неудобных позах, после пяти минут нахождения в которых немеет все тело». «Когда кто-то пытался подвигаться, милиционеры замечали это и снова начинали нас избивать», — рассказал Фруман.

«Потом нас погрузили в автозак и повезли в Жодино. Грузили, как в поезда в Освенцим — штабелями. Я лежал на других людях, которые теряли сознание. Когда кто-то жаловался, его били дубинками», — отметил Фруман.

Он добавил, что милиционеры начали отпускать антисемитские шутки и снова избили его, когда узнали, что он является гражданином Израиля.

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В СИЗО в Жодино Фрумана и других задержанных поместили в камеру, рассчитанную на 8 человек. «Нас в ней было 18. Там над нами не издевались», — уточнил он.

Когда сотрудники СИЗО в Жодино узнали о его израильском гражданстве, то решили отпустить его во избежание проблем. «Они сделали вид, что потеряли мой паспорт и протокол моего задержания, который я отказался подписывать, и выпустили меня после 78 часов задержания», — заключил он.