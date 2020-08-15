Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены провести 17 августа забастовку
Сотрудники Национальной государственной телерадиокомпании (НГТРК) намерены провести 17 августа забастовку. О своих планах они уведомили председателя Совета Республики Наталью Кочанову и пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт на встрече, которая состоялась вечером 15 августа в здании НГТРК.
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Кочанова заявила, что «никого никогда не обманывала». Она стала рассказывать о «кукловодах», отсутствии пенсий в 1990-е годы, а после спросила у присутствующих: неужели «они этого хотят»?
«Нам сказали, что если мы не в состоянии видеть сами, что происходит, то нам никто не поможет», — рассказал представитель компании.
Кочанова признала, что избивать людей нельзя, что это плохо, а на вопрос, кто за это ответит, заверила, что с этим «обязательно будут разбираться».
Сотрудники Белтелерадиокомпании спросили у Кочановой, почему в эфире госканалов показывают «зэков, а не избитых девушек».
Председатель НГТРК Иван Эйсмонт отметил, что репортеров на этой встрече нет, потому что «часть — в больницах с инфарктом, часть — уехала из города, потому что им уже четыре месяца угрожают». Было также заявлено, что в отношении сотрудников государственной телерадиокомпании происходит «срежиссированная травля».
Во время встречи в фойе здания Белтелерадиокомпании находилось восемь силовиков в экипировке. Участников встречи не хотели выпускать через центральный вход в здание, но после того, как они стали громко возмущаться, пропустили.
Сейчас перед зданием НГТРК на улице Макаёнка проходит митинг. Сотни людей с бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами и плакатами периодически аплодируют и скандируют перед окнами «Правду!», «Лукашенко проиграл», «Уходи!». Перед дверью кто-то положил плакат с надписью «Совесть» — чтобы сотрудники государственной компании через него переступали.