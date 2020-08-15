Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены провести 17 августа забастовку

Сотрудники Национальной государственной телерадиокомпании (НГТРК) намерены провести 17 августа забастовку. О своих планах они уведомили председателя Совета Республики Наталью Кочанову и пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт на встрече, которая состоялась вечером 15 августа в здании НГТРК.

Фото Еврорадио

Как сообщил БелаПАН один из участников мероприятия, встреча началась около 18:00 и длилась примерно час. Сначала в коллективе сделали перекличку — кто за кого голосовал на президентских выборах. Выяснилось, что больше было поднято рук тех, кто голосовал за Светлану Тихановскую. После этого сотрудникам сказали, что «здесь никто никого не держит».

Кочанова заявила, что «никого никогда не обманывала». Она стала рассказывать о «кукловодах», отсутствии пенсий в 1990-е годы, а после спросила у присутствующих: неужели «они этого хотят»?

«Нам сказали, что если мы не в состоянии видеть сами, что происходит, то нам никто не поможет», — рассказал представитель компании.

Кочанова признала, что избивать людей нельзя, что это плохо, а на вопрос, кто за это ответит, заверила, что с этим «обязательно будут разбираться».

Сотрудники Белтелерадиокомпании спросили у Кочановой, почему в эфире госканалов показывают «зэков, а не избитых девушек».

Председатель НГТРК Иван Эйсмонт отметил, что репортеров на этой встрече нет, потому что «часть — в больницах с инфарктом, часть — уехала из города, потому что им уже четыре месяца угрожают». Было также заявлено, что в отношении сотрудников государственной телерадиокомпании происходит «срежиссированная травля».

Во время встречи в фойе здания Белтелерадиокомпании находилось восемь силовиков в экипировке. Участников встречи не хотели выпускать через центральный вход в здание, но после того, как они стали громко возмущаться, пропустили.

Сейчас перед зданием НГТРК на улице Макаёнка проходит митинг. Сотни людей с бело-красно-белыми флагами, воздушными шарами и плакатами периодически аплодируют и скандируют перед окнами «Правду!», «Лукашенко проиграл», «Уходи!». Перед дверью кто-то положил плакат с надписью «Совесть» — чтобы сотрудники государственной компании через него переступали.