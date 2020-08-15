Для пострадавших в ходе мирных акций протеста заработал единый колл-центр

/ Общество
Просмотров: 366

По данным правозащитных организаций, за время протестов по всей Беларуси были задержаны около 7000 человек.

Многие родственники и друзья до сих пор не могут найти пропавших близких. Многие пребывают в растерянности: где искать информацию, к каким инициативам обращаться за помощью, какие права есть у задержанных, у родственников задержанных, у тех, кого недавно выпустили, как получить денежную помощь из фондов пожертвований?

Сегодня по всей стране появляются десятки и сотни инициатив помощи пострадавшим. Людям очень сложно в них сориентироваться.

Чтобы помочь пострадавшим и их родственникам, был создан волонтерский проект probono.by — единый агрегатор открытых инициатив помощи пострадавшим и нуждающимся.

В рамках проекта действует единый многоканальный круглосуточный колл-центр +375 44 709-79-11. По этому телефону волонтеры помогут связать пострадавшего с  инициативами, которые готовы ему помочь.

Probono.by работает по нескольким направлениям:

  1. поиск людей
  2. адвокатская помощь
  3. юридическая помощь
  4. помощь правозащитников
  5. медицинская помощь
  6. психологическая помощь
  7. финансовая помощь
  8. другие инициативы и виды помощи

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: солидарность помощь пострадавшим

Другие материалы на эту тему:

Объявлен сбор средств для осужденных участников акций против союза с Россией

Объявлен сбор средств для осужденных участников акций против союза с Россией

Журналистам по «делу БелТА» начали собирать деньги

Журналистам по «делу БелТА» начали собирать деньги

Пользователи Talaka.by собрали деньги на штраф ЛГБТ-активистки

Пользователи Talaka.by собрали деньги на штраф ЛГБТ-активистки

Вячеслав Сивчик не питает иллюзий относительно регистрации движения «Разам»

Вячеслав Сивчик не питает иллюзий относительно регистрации движения «Разам»