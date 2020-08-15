В Бресте шествие сторонников перемен собрало около 20 тысяч человек

Многотысячное шествие сторонников перемен прошло 15 августа по центральным улицам Бреста. По оценке правозащитника Романа Кисляка, в нем приняло участие около 20 тысяч человек.

Акция началась около 18:00 от площади Ленина. Колонна демонстрантов с бело-красно-белыми флагами, цветами и белыми шарами проследовала по улице Ленина, проспекту Машерова и улице Московской. По ходу движения люди скандировали «Лукашенко — уходи!», «Верым! Можам! Пераможам!», «Нас — 97», «Забастовка!», «Мы идем бесплатно!», «Брест — выходи!», «Жыве Беларусь!».

Около 19:30 демонстранты повернули на проспект Республики и направились в микрорайон Ковалево. По ходу движения к колонне присоединялись новые участники.

Как рассказал БелаПАН участник демонстрации Андрей Воронин, это мирная акция за мирные перемены. «Мы — против насилия в отношении тех, кто думает иначе, чем власть», — сказал он.

Брестчанка Елена, которая не захотела называть свою фамилию, завила, что возмущена официальными итогами голосования на президентских выборах. «Эти фальсификации достали, уже сил нет терпеть. Мы хотим честных выборов», — подчеркнула она.

«Трех моих коллег, которые просто шли домой с работы 11 августа, задержал ОМОН в центре Бреста, хотя они не принимали участия в протестах. Двое из них уже на свободе, а третьего осудили на 10 суток, — рассказала участница шествия Надежда. — После задержания парней держали в спортзале, избивали, издевались над ними. Я сегодня вышла на мирный протест потому, что хочу спокойно ходить по своему городу, хочу, чтобы отпустили всех, кто сегодня еще находится за решеткой. Хочу, чтобы Лукашенко ушел, и мы смогли провести честные выборы».