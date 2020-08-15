16 августа под Гомелем пройдут похороны Александра Вихора, погибшего после задержания ОМОНом

16 августа под Гомелем пройдут похороны 25-летнего Александра Вихора, который погиб после задержания ОМОНом.

Александра Вихора задержали вечером 9 августа в районе площади Ленина сотрудники ОМОНа. Его доставили в гомельское СИЗО, так как мест в ИВС уже не было. Мать трое суток разыскивала сына, но ей нигде не давали информации. 12 августа в Железнодорожном РОВД женщине сообщили, что Александр в морге.

Выяснилось, что у молодого человека было больное сердца, он много раз просил о помощи у силовиков после задержания, но его в итоге отвезли в психиатрическую больницу, а оттуда — в реанимацию соседней туберкулезной больницы, где он скончался.

Прощание с Александром Вихором начнется в 12:00.

Мать погибшего не против присутствия незнакомых людей, но просит уважать мнение родных и не превращать похороны в политическую акцию с лозунгами и плакатами, сообщает БелаПАН .

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