На оцепленную силовиками площадь Независимости прибыл президентский кортеж

На площадь Независимости, где сегодня запланирован митинг сторонников Александра Лукашенко, прибыл президентский кортеж.

Люди, свезенные из регионов Беларуси для участия в митинге сторонников Лукашенко. Фото с сайта tut.by.

В 11.30 в сопровождении автомобилей спецподразделения «Стрела» на площадь въехал «Лимузин» с номером 001 и гербом на госзнаке.

С утра по периметру площади расставлены металлические ограждения и КПП, она оцеплена силовиками. На подступах к площади находится коммунальная и сельскохозяйственная техника.

Журналистов (более 30 человек) пропускают через КПП, но на площадь пока не пускают, собирая их в одном месте — возле здания по улице Советской, 14 . Здесь также находятся представители охраны президента и замглавы его пресс-службы Максим Краснобаев. Журналисты предполагают, что на митинг может приехать Лукашенко.

Ранее анонсировалось, что митинг сторонников Лукашенко начнется в 12 часов. В 14 часов здесь же планируется акция против официальных итогов выборов и насилия со стороны силовиков в отношении граждан.