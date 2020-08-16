Прибывшая в Киев Вероника Цепкало всю ночь провела с детьми на российско-украинской границе

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Соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Вероника Цепкало находится в Украине, сообщил БелаПАН руководитель пресс-службы штаба Валерия Цепкало Алексей Урбан.

Вероника Цепкало на предвыборном митинге в поддержку Тихановской. Фото: фейсбук Валерия Цепкало.

По его словам, Вероника с детьми всю ночь провела на российско-украинской границе — их не выпускали из России, где она находилась с минувшего воскресенья. «Она потребовала объяснений, и ей сказали: в базе на вас стоит метка, что вы в розыске. Она объясняла, что это может быть связано с розыском ее супруга Валерия Цепкало. Ей пообещали это проверить. Проверяли несколько часов», — рассказал Урбан.

Выпустили Веронику Цепкало из России только под утро, отметил он. В общей сложности она с детьми провела на границе около шести часов. «Интересно еще и то, что сначала им поставили штамп, а когда они уже достигли нейтральной зоны, вернули обратно. Вели переговоры с Москвой. Около 8.50 они уже были в Киеве — я общался с Валерием», — добавил Урбан.

15 августа стало известно о том, что в Беларуси возбуждено уголовно дело в отношении Валерия Цепкало по статье «получение взятки». Он объявлен в международный розыск.

Валерий Цепкало выехал из Беларуси в конце июля с двумя детьми, поскольку ему поступила информация о готовящемся задержании. Цепкало вначале был в России, затем перебрался в Украину. 9 августа, в день президентских выборов, из Беларуси уехала его жена Вероника Цепкало — соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 преследование кандидата в президенты Персона: Светлана Тихановская Вероника Цепкало Алексей Урбан Город: Киев Минск Москва

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