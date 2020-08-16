Фотофакт. Лукашенко взял с собой на площадь сына Николая

Днем 16 августа на площади Независимости прошел митинг сторонников Александра Лукашенко.

Занимающий пост президента Лукашенко приехал на площадь со своим младшим сыном Николаем, которому 31 августа исполнится 16 лет.

Провластный митинг был организован буквально за сутки — после того, как в соцсетях стала широко распространяться информация о «Марше за свободу» сторонников перемен.

Людей на митинг в поддержку Лукашенко организованно свозили автобусами и поездами со всей страны. В соцсетях и телеграм-каналах опубликовано немало сообщений о том, что людей заставляли ехать в Минск под угрозой увольнения. Большинство участников митинга — работники бюджетных организаций.

Лукашенко выступил перед собравшимися с очень эмоциональной речью, которая, впрочем, не содержала ничего нового, а только старые тезисы и старые угрозы.