Фотофакт. Акция солидарности с Беларусью в Праге

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Массовая акция солидарности с Беларусью прошла вечером 16 августа в Праге на Староместской площади.

В акции приняли участие известные чешские политики — сенаторы Вацлав Гампл и Вацлав Ласка, депутат Мирослава Немцова, лидер Чешской пиратской партии Иван Бартош.

Участники акции осудили действия властей Беларуси, сфальсифицировавших результаты выборов и применивших жестокие методы подавления акций протеста, а также желали белорусам повторить путь чехов, сумевших в 1989 году мирным путем изменить судьбу своей страны.
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Тэги: Беларусь-Чехия акция солидарности Персона: Вацлав Гампл Вацлав Ласка Мирослава Немцова Иван Бартош Город: Прага

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