Фотофакт. Акция солидарности с Беларусью в Праге

Массовая акция солидарности с Беларусью прошла вечером 16 августа в Праге на Староместской площади.

В акции приняли участие известные чешские политики — сенаторы Вацлав Гампл и Вацлав Ласка, депутат Мирослава Немцова, лидер Чешской пиратской партии Иван Бартош.

Участники акции осудили действия властей Беларуси, сфальсифицировавших результаты выборов и применивших жестокие методы подавления акций протеста, а также желали белорусам повторить путь чехов, сумевших в 1989 году мирным путем изменить судьбу своей страны.