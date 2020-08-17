Минспорта выступило со смелым заявлением по поводу событий в Беларуси

Министерство спорта и туризма выступило со вторым за последнюю неделю заявлением о ситуации в стране, в котором призвало к примирению.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук

«После очередных президентских выборов Беларусь изменилась до неузнаваемости. Новости из нашей страны — в числе главных в мировых СМИ. Вряд ли кто-то мог предположить, что политическая кампания приведет к такому обострению обстановки в обществе», — отмечает ведомство.

Министерство «выступает за то, чтобы все проблемы, даже самые сложные, решались мирным путем, без насилия в отношении тех, кто «за», и тех, кто «против».

«Мы выступаем за то, чтобы не допустить эскалации напряженности в обществе. Мы за то, чтобы наша красивая, ухоженная и любимая Родина не запылала огнем. Мы за то, чтобы не допустить никаких провокаций, и чтобы мы сами, без вмешательства со стороны, решали свою судьбу. Мы за то, чтобы выяснение, кто самый сильный, ловкий и смелый происходило исключительно на спортивных площадках и стадионах», — подчеркнуло Минспорта.

11 августа оно выступило с заявлением, в котором отметило, что «високосный год принес нам, как и всем народам мира, множество испытаний»: «болезни и смерти людей от коронавирусной инфекции, экономические потрясения, рост безработицы, невозможность выехать на отдых и оздоровление». Кроме того, «люди также лишились возможности заряжаться эмоциями, переживая за любимых спортсменов: многие соревнования отменены либо перенесены на неопределенный срок».

«То, что последовало после окончания избирательной кампании, привело к эскалации напряженности в обществе, возникновению жестких конфликтов... Нельзя допустить, чтобы наша страна, охваченная уличными протестами, запылала огнем», — говорилось в заявлении.

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