Лукашенко вспомнил о гестапо и пообещал разобраться с митингующими
Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности пообещал рабочим разобраться с митингующими.
Он отметил, что «сложности в плане общественно-политической ситуации остаются»: «Мы это видим. Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать, не получится».
Как пишет пресс-служба Лукашенко, он высказал обеспокоенность продолжающимися угрозами в адрес семей военных, милиции, спецслужб, чиновников и работников СМИ.
Кроме этого, он утверждает, что «угрозам и атакам» подвергаются рабочие заводов и фабрик, а также руководители предприятий.
«Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — подчеркнул Лукашенко.
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