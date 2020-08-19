Лукашенко вспомнил о гестапо и пообещал разобраться с митингующими

Александр Лукашенко 19 августа на заседании Совета безопасности пообещал рабочим разобраться с митингующими.

Фото пресс-службы президента

Он отметил, что «сложности в плане общественно-политической ситуации остаются»: «Мы это видим. Как я вчера говорил, успокаиваться нельзя. Те, кто хотят нас убаюкать, не получится».

Как пишет пресс-служба Лукашенко, он высказал обеспокоенность продолжающимися угрозами в адрес семей военных, милиции, спецслужб, чиновников и работников СМИ.

Кроме этого, он утверждает, что «угрозам и атакам» подвергаются рабочие заводов и фабрик, а также руководители предприятий.

«Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — подчеркнул Лукашенко.

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