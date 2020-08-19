Латушко о ситуации в Купаловском: контроль театра силовиками — беспрецедентные действия в современной мировой истории

Бывший гендиректор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко назвал наличие в здании театра силовиков «беспрецедентными действиями в современной истории Европы».

В комментарии БелаПАН Латушко сообщил, что, по имеющейся у него информации, в ночь на 19 августа правоохранительные органы взяли под контроль здание Купаловского театра.

«Конечно, это беспрецедентные действия в современной истории Европы, да, наверное, и в мире. Не было слышно о примерах, когда правоохранители берут под контроль учреждение культуры, тем более национального статуса. Это учреждение культуры в этом году отпразднует свое столетие», — напомнил Латушко.

Он отметил, что основатели театра и те, кто все эти годы там работал, проповедовали принципы гуманизма и право на самовыражение.

«Потому что это является основой деятельности всей культуры и искусства. Театр, культура фактически работают с душой человека — самым ранимым, самым тонким элементом. Сегодня можно констатировать, что на эту душу наступили», — заявил Латушко.

Уволенный директор Купаловского выразил сомнение в том, что в дальнейшем в таких условиях театр сможет «творить, созидать, быть искренним со зрителями, с теми, кто его любит».

Он также надеется на поддержку зарубежных коллег: «Я очень надеюсь, что последует реакция наших коллег из разных стран мира, и не только представителей театров, но и других учреждений культуры. Потому что это недопустимо».

Латушко подчеркнул, что право человека выражать свое мнение — это основополагающее право, предусмотренное Всеобщей декларацией прав человека.

«А сегодня мы видим, что за выражение своего мнения привлекают к ответственности, ограничиваются возможности многих и многих людей. Это вызывает сожаление, но вместе с тем я уверен, мы должны быть сильными. Мы объединены, и мы должны верить, что нам удастся это преодолеть. На нашей стороне правда», — заключил он.

С утра 19 августа в здание театра не пускают сотрудников. На дверях вывешено объявление, что 19 и 20 августа в театре выходные дни в связи с санитарно-эпидемиологической обработкой.

Стало также известно о назначении нового директора Купаловского — им стал первый замминистра культуры Валерий Громада.

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