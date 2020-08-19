Лукашенко обвинил Запад в финансировании протестов в Беларуси

В ходе сегодняшнего заседания Совбеза Александр Лукашенко недвусмысленно обвинил Запад в финансировании протестов в Беларуси.

Он утверждает, что продолжается финансирование «уличных акций и беспорядков»: «Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь».

Лукашенко заметил, что белорусские власти всё видят, однако «мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными».

«Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся», — приводит его слова пресс-служба президента.

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