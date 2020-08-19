Лукашенко обвинил Запад в финансировании протестов в Беларуси

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 1139

В ходе сегодняшнего заседания Совбеза Александр Лукашенко недвусмысленно обвинил Запад в финансировании протестов в Беларуси.

Он утверждает, что продолжается финансирование «уличных акций и беспорядков»: «Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь».

Лукашенко заметил, что белорусские власти всё видят, однако «мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными».

«Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся», — приводит его слова пресс-служба президента.

Читайте дальше:

 

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-ЕС акции протеста Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Глава бундестага: очевидно, что режиму Лукашенко пришел конец

Глава бундестага: очевидно, что режиму Лукашенко пришел конец

Сколько человек погибло при разгонах уличных акций

Сколько человек погибло при разгонах уличных акций

Узники Окрестина. Шокирующие истории

Узники Окрестина. Шокирующие истории

Евросоюз не признал результаты выборов президента в Беларуси

Евросоюз не признал результаты выборов президента в Беларуси