Лукашенко обвинил Запад в финансировании протестов в Беларуси
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В ходе сегодняшнего заседания Совбеза Александр Лукашенко недвусмысленно обвинил Запад в финансировании протестов в Беларуси.
Он утверждает, что продолжается финансирование «уличных акций и беспорядков»: «Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь».
Лукашенко заметил, что белорусские власти всё видят, однако «мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными».
«Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся», — приводит его слова пресс-служба президента.
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