Минздрав подтвердил смерть еще одного участника протеста
Министерство здравоохранения подтвердило еще одну смерть участника акций протеста в Беларуси.
Как сообщалось ранее, речь идет о 43-летнем жителе Бреста Геннадии Шутове.
Официальный телеграм-канал ведомства сообщает, что раненый 13 августа он был переведен в тяжелом состоянии на лечение из Брестской областной больницы скорой медицинской помощи в госпиталь Министерства обороны.
«К сожалению, вечером 18 августа, наступило резкое ухудшение состояния, и, несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось», — сообщил Минздрав.
По неофициальной информации, Шутов получил огнестрельное ранение в голову в Бресте во время разгона акции протеста.
Ранее власти сообщали о двух смертях участников акций: 34-летнего Александра Тарайковского в Минске и 25-летнего Александра Вихора в Гомеле. Следственный комитет проводит по ним разбирательство, сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович БелаПАН 17 августа.
Он опроверг информацию, что по состоянию на 17 августа в Беларуси во время уличных акций погибли пять человек, о чем сообщили правозащитники просветительско-социального общественного объединения «Звено». По их данным помимо двух умерших, еще двое мужчин в ночь на 11 августа погибли в районе улицы Пушкинская и один на проспекте Рокоссовского.
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