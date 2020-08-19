Минздрав подтвердил смерть еще одного участника протеста

Министерство здравоохранения подтвердило еще одну смерть участника акций протеста в Беларуси.

Как сообщалось ранее, речь идет о 43-летнем жителе Бреста Геннадии Шутове.

Официальный телеграм-канал ведомства сообщает, что раненый 13 августа он был переведен в тяжелом состоянии на лечение из Брестской областной больницы скорой медицинской помощи в госпиталь Министерства обороны.

«К сожалению, вечером 18 августа, наступило резкое ухудшение состояния, и, несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось», — сообщил Минздрав.

По неофициальной информации, Шутов получил огнестрельное ранение в голову в Бресте во время разгона акции протеста.

Ранее власти сообщали о двух смертях участников акций: 34-летнего Александра Тарайковского в Минске и 25-летнего Александра Вихора в Гомеле. Следственный комитет проводит по ним разбирательство, сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович БелаПАН 17 августа.

Он опроверг информацию, что по состоянию на 17 августа в Беларуси во время уличных акций погибли пять человек, о чем сообщили правозащитники просветительско-социального общественного объединения «Звено». По их данным помимо двух умерших, еще двое мужчин в ночь на 11 августа погибли в районе улицы Пушкинская и один на проспекте Рокоссовского.

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