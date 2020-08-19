Сергей Алейников об ОМОНе: после войны предатели жили по 20-30 лет, но их потом все равно находили и наказывали

Лучший белорусский футболист 50-летия по версии «Прессбола» Сергей Алейников считает недопустимым то, что происходит в Беларуси во время и после выборов.

По его словам, объявленные более 80% за Александра Лукашенко — это «просто огромнейший плевок в людей».

«Перед выборами люди открыто выражали свое мнение, активно шли на митинги в поддержку альтернативных кандидатов, но в итоге власть снова обозначила белорусам их место: вы никто и звать вас никак, а мы будем делать то, что хотим. И народ, естественно, в конце концов возмутился — нельзя же столько времени терпеть одно и то же», — заявил бывший футболист в интервью «Трибуне» .

Кроме этого у него вызывает возмущение тот факт, что военные, дававшие присягу, обещавшие защищать свой народ, «делают всё именно против этого народа».

Алейников считает смешными заявления силовиков, что ОМОН был спровоцирован: «Даже если силовиков спровоцировали, простые люди всё равно были безоружными. Их можно было по-другому успокоить, урезонить. Ты двухметрового роста, в полной амуниции, с оружием и в шлеме – что тебе сделает какой-то 16-летний пацан?»

Он также вспомнил случай с первой гибелью, когда МВД сообщило, что протестующий хотел бросить взрывное устройство в правоохранителей. Однако на опубликованных кадрах видно, что у него в руках ничего нет.

«Это классическая отмазка власти. Люди знают, какая будет ответственность за совершенное преступление, поэтому ищут все способы, чтобы оправдать себя, уйти от наказания, — считает бывший игрок «Ювентуса». — У таких преступлений нет срока давности. Если вы помните, после Великой Отечественной войны предатели жили по 20-30 лет, но их потом все равно находили и наказывали. Вот и сейчас в Беларуси те, кто совершил преступления, должны быть наказаны».

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