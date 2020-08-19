Лукашенко попросил Путина передать послание Меркель

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин стал часто проводить телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются в Беларуси», — передает Gazeta.ru слова представителя Кремля.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила в эфире телеканала «Россия 1», что «главы государств координируют свои действия, в первую очередь в рамках заключенных договоров — это и Союзное государство, и ОДКБ».

«Главное, чего мы хотим, — чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси. Исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия, да и вся Западная Европа, не вмешивались во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас», — добавила пресс-секретарь Александра Лукашенко.

Телефонные переговоры между Путиным и Лукашенко прошли в субботу, 15 августа, в воскресенье, 16 августа, и во вторник, 18 августа. За весь прошлый год Путин и Лукашенко говорили по телефону три раза.
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Тэги: Беларусь-Россия Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Наталья Эйсмонт Дмитрий Песков

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