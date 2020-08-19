Для начала забастовки в издательском доме «Звязда» не набралось достаточного количества голосов

Забастовки в издательском доме «Звязда» не будет — не удалось собрать минимально необходимый 51% голосов, сообщили БелаПАН в редакции газеты.

«Голосов не набралось, а бастовать нелегитимно — это подставлять людей под увольнение. На них оказывается страшное давление и угрозы увольнения. Люди вчера активно подписывались, но с утра отзывали свои подписи», — отметил сотрудник редакции.

Собеседник сообщил, что пока увольнений нет, но, по его мнению, они возможны.

13 августа «Звязда» распространила обращение к своим читателям, в котором призвала власти не применять силу в отношении тех, кто высказывает свое мнение, и уважать журналистов, выполняющих свой профессиональный долг на месте событий. Сотрудники «Звязды» отметили, что уважают законодательство, согласно которому каждый гражданин страны имеет право открыто выражать свою позицию, и считают, что заложенные в него права и свободы являются неотъемлемой частью гармоничного и сплоченного общества.

17 августа журналисты редакции предложили руководству включить в готовящийся номер газеты материалы о митингах и забастовках, о жертвах насилия со стороны ОМОНа. Сначала сотрудникам пообещали частично разместить материалы, но в итоге это не было сделано. В тот же день на встречу с коллективом редакции приехала главный идеолог Администрации президента Ольга Шпилевская, которая заявила, что государственная газета не должна писать о событиях, которые могут дискредитировать власть. При этом звучали угрозы: если кто-то с такой политикой не согласен, пусть увольняется, рассказали в «Звязде».

Утром 18 августа в редакцию поступила информация, что главного редактора Павла Сухорукова грозят уволить. Позже она не подтвердилась. Он приехал и сообщил, что по-прежнему главный редактор и что в редакции все останется по-прежнему, информация будет подаваться, как раньше, — ни в Мининформе, ни в Администрации президента на требования сотрудников не согласны и на уступки никто не пойдет, — отметили в «Звязде».

Редакция провела опрос среди всех сотрудников издательского дома «Звязда», куда также входят литературные журналы «Полымя», «Нёман», «Маладосць», «Родная прырода», «Вожык», книжное издательство, чтобы заручиться поддержкой более 50% коллектива, выдвинуть требования учредителям ИД «Звязда» — Совету министров, Палате представителей и Совету Республики Национального собрания и юридически обоснованно начать забастовку.

Работники «Звязды» прежде всего хотели требовать выполнения закона о СМИ, предусматривающего всестороннюю и правдивую подачу информации, прекратить давление на сотрудников, связанное с угрозами увольнений, а также отмены цензуры и отказа от тенденциозности.