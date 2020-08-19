Архиепископа Кондрусевича не пропустили в минский центр изоляции правонарушителей

Председателя Конференции католических епископов Беларуси (ККЕБ), митрополита Минско-Могилевская архиепископа Тадеуша Кондрусевича 19 августа не пропустили в столичный центр изоляции правонарушителей, сообщает портал Римско-католического костела в Беларуси.

Фото: catholic.by

Иерарх помолился у стен изолятора, который стал «символом пыток мирных граждан, несогласных с фальсификациями на выборах».

Сообщается, что вместе с архиепископом Кондрусевичем к этому «месту боли и терпения» пришли сотрудники благотворительного католического общества Caritas, христианского социального центра «Благотворительная миссия доброго самарянина» и волонтеры, которые «всеми силами стараются поддержать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

«В 15 часов, в час Божьего Милосердия, <...> присутствующие вместе с архиепископом Тадеушем Кондрусевичем прочитали специальную молитву — "Венчик Божьему Милосердию", — отмечено в сообщении. — Внутрь архипастыря не пустили. На улице, под дождем иерарх молился вместе с группой верующих, среди которых были духовные и монашеские лица и участницы движения "Матери в молитве". После молитвы архиепископ больше часа разговаривал с людьми, которые были заключены на Окрестина, и с волонтерами, оказывающими им помощь».

Собравшиеся поблагодарили главу католического епископата страны за его «принципиальную позицию непринятия насилия».

Накануне архиепископ Кондрусевич помолился у следственного изолятора № 1 на улице Володарского.

18 августа председатель ККЕБ обратился к и.о. министра внутренних дел Юрию Караеву с просьбой «разрешить священникам посещать людей, задержанных после президентских выборов, чтобы оказать им необходимую помощь, прежде всего духовную». Он также призвал главу МВД «немедленно освободить задержанных». Кроме того, он попросил чиновника о личной встрече, чтобы обсудить «нынешнюю сложную ситуацию с целью предотвращения насилия в будущем».

16 августа папа римский Франциск во время воскресной встречи с верующими на молитве «Ангел Господень» обратил внимание на ситуацию в Беларуси. «Мои мысли направляю к дорогой Беларуси, — отметил понтифик, чьи слова передал официальный новостной портал Ватикана. — С большим вниманием слежу за ситуацией, сложившейся после выборов в этой стране. Призываю к диалогу, прекращению насилия, уважению справедливости и права. Вверяю всех белорусов защите Пресвятой Богородицы, Царицы мира».

За день до этого Тадеуш Кондрусевич обратился к Александру Лукашенко и ко всем, кто в нашем государстве исполняет власть на разных уровнях». «Наше Отечество переживает сложное время, которое, к великому сожалению, уже омрачено пролитой кровью, тысячами задержанных и жестоко избитых мирных жителей, которые хотят знать правду о состоявшихся 9 августа президентских выборах», — говорится в его обращении.

«Бог сотворил нас свободными. Люди имеют право знать правду, которую нельзя приносить в жертву в угоду чьим-то политическим и конъюнктурным интересам», — отметил Кондрусевич.

«Пролитая кровь на улицах наших городов, избиение вышедших на мирные демонстрации людей, которые хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения — тяжкий грех на совести тех, кто отдает преступные приказы и творит насилие», — подчеркнул он.

Все это, отметил Кондрусевич, ведет к дестабилизации и губительным разделениям в обществе: «Сколько времени — возможно, не одно поколение — потребуется для того, чтобы залечить нанесенные в результате попрания правды раны, когда брат поднял руку на брата?!»

«Во имя такого необходимого мира в нашем Отечестве и национального согласия я обращаюсь к государственным властям Республики Беларусь с призывом начать конструктивный диалог с обществом, прекратить насилие и незамедлительно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан», — подчеркнул католический иерарх.