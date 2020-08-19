Лукашенко утвердил состав правительства
Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром с последующим согласованием его назначения в Палате представителей Национального собрания. Соответствующий указ подписан 19 августа, сообщила пресс-служба Лукашенко.
Еще одним указом он назначил членов правительства:
Николая Снопкова — первым заместителем премьер-министра;
Владимира Кухарева — заместителем премьер-министра;
Юрия Назарова — заместителем премьер-министра;
Игоря Петришенко — заместителем премьер-министра;
Александра Субботина — заместителем премьер-министра;
Владимира Колтовича — министром антимонопольного регулирования и торговли;
Руслана Пархамовича — министром архитектуры и строительства;
Юрия Караева — министром внутренних дел;
Андрея Хмеля — министром жилищно-коммунального хозяйства;
Владимира Караника — министром здравоохранения;
Владимира Макея — министром иностранных дел;
Игоря Луцкого — министром информации;
Юрия Бондаря — министром культуры;
Виталия Дрожжу — министром лесного хозяйства;
Виктора Хренина — министром обороны;
Игоря Карпенко — министром образования;
Сергея Наливайко — министром по налогам и сборам;
Владимира Ващенко — министром по чрезвычайным ситуациям;
Андрея Худыка — министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Петра Пархомчика — министром промышленности;
Константина Шульгана — министром связи и информатизации;
Ивана Крупко — министром сельского хозяйства и продовольствия;
Сергея Ковальчука — министром спорта и туризма;
Алексея Авраменко — министром транспорта и коммуникаций;
Ирину Костевич — министром труда и социальной защиты;
Юрия Селиверстова — министром финансов;
Александра Червякова — министром экономики;
Виктора Каранкевича — министром энергетики;
Олега Слижевского — министром юстиции;
Валерия Вакульчика — председателем Комитета государственной безопасности;
Дмитрия Пантуса — председателем Государственного военно-промышленного комитета;
Дмитрия Матусевича — председателем Государственного комитета по имуществу;
Александра Шумилина — председателем Государственного комитета по науке и технологиям;
Валентина Татарицкого — председателем Государственного комитета по стандартизации;
Анатолия Лаппо — председателем Государственного пограничного комитета;
Юрия Сенько — председателем Государственного таможенного комитета.