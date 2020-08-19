Лукашенко утвердил состав правительства

Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром с последующим согласованием его назначения в Палате представителей Национального собрания. Соответствующий указ подписан 19 августа, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Фото: president.gov.by

Еще одним указом он назначил членов правительства:

Николая Снопкова — первым заместителем премьер-министра;

Владимира Кухарева — заместителем премьер-министра;

Юрия Назарова — заместителем премьер-министра;

Игоря Петришенко — заместителем премьер-министра;

Александра Субботина — заместителем премьер-министра;

Владимира Колтовича — министром антимонопольного регулирования и торговли;

Руслана Пархамовича — министром архитектуры и строительства;

Юрия Караева — министром внутренних дел;

Андрея Хмеля — министром жилищно-коммунального хозяйства;

Владимира Караника — министром здравоохранения;

Владимира Макея — министром иностранных дел;

Игоря Луцкого — министром информации;

Юрия Бондаря — министром культуры;

Виталия Дрожжу — министром лесного хозяйства;

Виктора Хренина — министром обороны;

Игоря Карпенко — министром образования;

Сергея Наливайко — министром по налогам и сборам;

Владимира Ващенко — министром по чрезвычайным ситуациям;

Андрея Худыка — министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Петра Пархомчика — министром промышленности;

Константина Шульгана — министром связи и информатизации;

Ивана Крупко — министром сельского хозяйства и продовольствия;

Сергея Ковальчука — министром спорта и туризма;

Алексея Авраменко — министром транспорта и коммуникаций;

Ирину Костевич — министром труда и социальной защиты;

Юрия Селиверстова — министром финансов;

Александра Червякова — министром экономики;

Виктора Каранкевича — министром энергетики;

Олега Слижевского — министром юстиции;

Валерия Вакульчика — председателем Комитета государственной безопасности;

Дмитрия Пантуса — председателем Государственного военно-промышленного комитета;

Дмитрия Матусевича — председателем Государственного комитета по имуществу;

Александра Шумилина — председателем Государственного комитета по науке и технологиям;

Валентина Татарицкого — председателем Государственного комитета по стандартизации;

Анатолия Лаппо — председателем Государственного пограничного комитета;

Юрия Сенько — председателем Государственного таможенного комитета.