Японский эксперт призвал готовиться к третьей и четвертой волнам коронавируса

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Япония сейчас переживает вторую волну эпидемии коронавируса и нужно готовиться к следующим волнам. Об этом заявил президент Ассоциации инфекционных заболеваний Татеда Кадзухиро.

Источник: NHK

Эксперт сделал такое заявление на научной конференции, которая открылась в среду и частично проходит в онлайн-режиме. Сначала мероприятие было запланировано на апрель, однако его отложили из-за пандемии, передает NHK.

Татеда добавил, что с большой вероятностью наступят третья и четвертая волны, заставит людей «выработать новый стиль, который позволяет продолжать жить в условиях вируса».

В странах мира насчитывается уже более 22 млн инфицированных коронавирусом.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Япония коронавирус COVID-19 Персона: Татеда Кадзухиро Город: Токио

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