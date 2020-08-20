Японский эксперт призвал готовиться к третьей и четвертой волнам коронавируса

Япония сейчас переживает вторую волну эпидемии коронавируса и нужно готовиться к следующим волнам. Об этом заявил президент Ассоциации инфекционных заболеваний Татеда Кадзухиро.

Источник: NHK

Эксперт сделал такое заявление на научной конференции, которая открылась в среду и частично проходит в онлайн-режиме. Сначала мероприятие было запланировано на апрель, однако его отложили из-за пандемии, передает NHK .

Татеда добавил, что с большой вероятностью наступят третья и четвертая волны, заставит людей «выработать новый стиль, который позволяет продолжать жить в условиях вируса».

В странах мира насчитывается уже более 22 млн инфицированных коронавирусом.