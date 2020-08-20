Японский эксперт призвал готовиться к третьей и четвертой волнам коронавируса
Япония сейчас переживает вторую волну эпидемии коронавируса и нужно готовиться к следующим волнам. Об этом заявил президент Ассоциации инфекционных заболеваний Татеда Кадзухиро.
Эксперт сделал такое заявление на научной конференции, которая открылась в среду и частично проходит в онлайн-режиме. Сначала мероприятие было запланировано на апрель, однако его отложили из-за пандемии, передает
Татеда добавил, что с большой вероятностью наступят третья и четвертая волны, заставит людей «выработать новый стиль, который позволяет продолжать жить в условиях вируса».
В странах мира насчитывается уже более 22 млн инфицированных коронавирусом.