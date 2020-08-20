Хренин поставил задачу усилить группировку войск на западном направлении
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин поставил задачу усилить группировку войск на западном направлении. Соответствующие распоряжения глава оборонного ведомства сделал после заседания Совета безопасности Беларуси, которое провел Александр Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, глава государства поручил активизировать подготовку войск к выполнению задач по предназначению, при этом особое внимание уделить Западному операционному направлению и войскам Западного оперативного командования.
В рамках выполнения поручения министр обороны поставил задачу: «Подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении. Оперативное командование усилить ракетным дивизионом "Точка", дивизионом "Полонез", отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы».
Тем временем, сообщает оборнное ведомство, продолжены плановые полеты военных самолетов «Ан-26» смешанной авиационной базы, «Як-130» штурмовой авиационной базы и «Су-30СМ» истребительной авиационной базы в рамках охраны государственной границы в воздушном пространстве. Летчики штурмовой авиационной базы в ходе летно-тактических упражнений продолжают отработку совместных действий в составе пар самолетов Также организовано несение круглосуточного дежурства дежурными силами и средствами радиоэлектронной борьбы.
Зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад (ОМБР) размещаются в районах сосредоточения, завершают оборудование полевых лагерей, осуществляют подготовку вооружения, военной и специальной техники к занятиям на допуск к боевым стрельбам (пускам), сообщает Минобороны.
Зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 6-й и 11-й ОМБР проводят занятия по технической, специальной, тактической подготовке на учебном полигоне ВВС и войск ПВО.
С механизированными и танковыми подразделениями 11-й ОМБР продолжатся занятия по вождению боевых машин, огневой и тактической подготовке на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский, с подразделениями 19-й ОМБР – на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский и полигоне Лепельский. Танковые подразделения 120-й ОМБР на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский осуществляют прием перемещаемой техники, проводят занятия по боевой подготовке.
С подразделениями 465-й ракетной бригады в районах выполнения учебно-боевых задач проводятся тактические учения без боевых пусков.