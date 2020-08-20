Министр обороны Беларуси Виктор Хренин поставил задачу усилить группировку войск на западном направлении. Соответствующие распоряжения глава оборонного ведомства сделал после заседания Совета безопасности Беларуси, которое провел Александр Лукашенко.

Фото: president.gov.by

Как сообщает пресс-служба Минобороны, глава государства поручил активизировать подготовку войск к выполнению задач по предназначению, при этом особое внимание уделить Западному операционному направлению и войскам Западного оперативного командования.

В рамках выполнения поручения министр обороны поставил задачу: «Подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении. Оперативное командование усилить ракетным дивизионом "Точка", дивизионом "Полонез", отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы».

Тем временем, сообщает оборнное ведомство, продолжены плановые полеты военных самолетов «Ан-26» смешанной авиационной базы, «Як-130» штурмовой авиационной базы и «Су-30СМ» истребительной авиационной базы в рамках охраны государственной границы в воздушном пространстве. Летчики штурмовой авиационной базы в ходе летно-тактических упражнений продолжают отработку совместных действий в составе пар самолетов Также организовано несение круглосуточного дежурства дежурными силами и средствами радиоэлектронной борьбы.

Зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад (ОМБР) размещаются в районах сосредоточения, завершают оборудование полевых лагерей, осуществляют подготовку вооружения, военной и специальной техники к занятиям на допуск к боевым стрельбам (пускам), сообщает Минобороны.

Зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 6-й и 11-й ОМБР проводят занятия по технической, специальной, тактической подготовке на учебном полигоне ВВС и войск ПВО.

С механизированными и танковыми подразделениями 11-й ОМБР продолжатся занятия по вождению боевых машин, огневой и тактической подготовке на 230-м общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский, с подразделениями 19-й ОМБР – на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский и полигоне Лепельский. Танковые подразделения 120-й ОМБР на 227-м общевойсковом полигоне Борисовский осуществляют прием перемещаемой техники, проводят занятия по боевой подготовке.

С подразделениями 465-й ракетной бригады в районах выполнения учебно-боевых задач проводятся тактические учения без боевых пусков.