Алексей Навальный впал в кому после вероятного отравления

Российский оппозиионный политик Алексей Навальный находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Помещенный в токсикореанимацию омской больницы оппозиционер Алексей Навальный находится в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш в своем Twitter.

«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет», — написала она.

Информацию о коме подтвердила и лечащий врач Навального Анастасия Васильева из «Альянса врачей», сообщает РБК .

«Я сейчас лечу в Омск, предварительных заключений делать никаких не могу. Сейчас он в коме на ИВЛ. Поговорить с врачом мне не дают, но у Алексея никогда не было ни на что аллергии. Но если есть зрачковая реакция, то это уже хорошо, обычно при отравлении бутиратом есть мидриаз (расширение зрачков). Я пытаюсь через Киру узнавать по крупицам подробности, но очевидно на основании нее выводов делать нельзя», — сказала Васильева.

В Минздраве Омской области рассказали, что врачи оценивают состояние Навального как тяжелое.

Навальному стало плохо в самолете вскоре после вылета из аэропорта Томска. Борт срочно посадили в Омске, оппозиционера госпитализировали в бессознательном состоянии. Его пресс-секретарь Кира Ярмыш заявила, что это было отравление. «Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — написала она.