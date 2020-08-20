«Белавиа» продлила приостановку рейсов в Грузию

Национальная авиакомпания «Белавиа» продлила приостановку выполнения рейсов во все пункты в Грузию до 30 сентября. Информация об этом размещена на сайте перевозчика.

Также продлена приостановка рейсов в Ригу, Ларнаку (до 31 августа), Ашхабад (до 1 сентября), во все регионы России (до 21 августа), в Воронеж, Казань, Нижний Новгород — до 24 октября.

Вернуть деньги за билеты или изменить даты вылета на отмененные рейсы можно до 30 марта 2021 года в любое время, обратившись в службу поддержки, кассы и представительства авиакомпании.