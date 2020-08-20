Около полусотни сторонниц перемен проводят акцию на площади Победы в Минске

Сторонницы перемен проводят акцию в районе площади Победы в Минске.

В 13:00 около 50 человек, преимущественно девушек, растянулись цепью на пересечении проспекта Независимости и улицы Захарова по стороне парка Горького. Цепь выстраивается в сторону цирка. За 10 минут их число выросло до сотни и продолжает расти. Участницы обозначены белыми лентами, бело-красно-белой символикой, держат в руках цветы, воздушные шары и плакаты «Любовь спасет мир», «Спасибо за смелость». Еще около десятка участниц стоят на противоположной стороне проспекта.

Проезжающие мимо автомобили сигналят им в знак поддержки.