Тихановская просит обсудить ситуацию в Беларуси в Совбезе ООН

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Кандидат в президенты Светлана Тихановская в ходе телефонного разговора с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу попросила поднять белорусский вопрос в Совете безопасности ООН.

«Учитывая поступающие угрозы в адрес членов Координационного совета, я обратилась к нему с просьбой поднять этот вопрос перед Советом безопасности ООН», — приводит Би-би-си слова Тихановской.

По ее словам, международное сообщество «обязано уважать права белорусского народа и защищать тех, кто нуждается в защите, от возможных угроз и незаконного преследования».

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста президентские выборы-2020 Совбез ООН Персона: Светлана Тихановская Урмас Рейнсалу

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