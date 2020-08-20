Жители Боровлянского сельсовета хотят отозвать своего депутата из Палаты представителей
Жители населенных пунктов Боровлянского сельсовета намерены инициировать процедуру отзыва своего депутата из Палаты представителей. Такое решение принято 20 августа на собрании местных жителей в агрогородке Лесной — административном центре сельсовета.
Боровлянский сельсовет объединяет 18 населенных пунктов, включенных в Заславский избирательный округ, депутатом по которому является Валентина Курсевич.
Изначально сегодняшняя встреча, на которую собралось более 300 местных жителей, планировалась как встреча с руководством сельсовета, куда жители направили официальное обращение. В нем они потребовали остановить насилие со стороны силовиков над гражданами, признать прошедшие президентские выборы недействительными, отправить в отставку Александра Лукашенко.
Люди рассчитывали, что к ним придут глава сельского исполкома, представители Минского райисполкома и Минского облисполкома. Однако к ним вышел только заместитель председателя Боровлянского сельисполкома Сергей Кондрашин.
Он сообщил, что глава исполкома находится на больничном, а представитель райисполкома в это время проводит встречу с жителями Заславля. Однако чиновник пообещал, что на следующей неделе встреча с представителями исполкома будет организована в местном доме культуры.
Что касается ответа на их официальное обращение, Кондрашин сказал: «По итогам выборов могу подтвердить, что выборы состоялись. По цифрам голосования — я не ЦИК. Что касается задержаний, то могу сказать, что такого не может быть в нашем веке. Это дикость. Каждый случай, каждый синяк должен быть расследован компетентными органами».
Как отметил Кондрашин, жители призывали к тому, чтобы Боровлянский сельисполком приостановил работу в связи с событиями в стране. Он подчеркнул, что это невозможно: «Мы не можем уйти и стоять. Это производство остановить нельзя. Людей очень много: регистрация граждан, снятие с регистрации, ведение военного учета, лицевые счета и так далее, все это надо делать каждый день».
После выступления Кондрашин отказался отвечать на вопросы людей и ушел, чем собравшиеся были очень возмущены и кричали ему вслед «Позор!». После этого люди выступали по принципу свободного микрофона. В частности было сказано, что координатор независимых наблюдателей на местных участках во время президентских выборов и организатор сегодняшней встречи за полчаса до начала мероприятия была увезена в районную прокуратуру.
К собравшимся вышел начальник Боровлянского отдела милиции Валерий Соловьев, который успокоил людей, сказав, что Белевцова задержана не будет: «Я ее сегодня жду, мы договорились встретиться после мероприятия». Он уверенно ответил людям, что ее дождется.
Соловьев также отметил, что общался с многими местными жителями в день выборов возле избирательных участков. «С 9 августа на территории Боровлянского отделения милиции не было задержано ни одного человека. Я ни одного человека не обманул, и мне сейчас не стыдно смотреть вам в глаза».
При этом он не стал отвечать на просьбу прокомментировать в целом действия силовиков по разгону акций протеста, а лишь сказал: «Наша позиция такова — на нашей земле должен быть мир и порядок».
После того как Соловьев закончил выступать и отошел, один из местных жителей возмутился тем, что депутат Палаты представителей Курсевич и парламент в целом не реагируют должным образом на ситуацию в стране. «Парламент выродился в ноль», — заявил он.
После этого поступило предложение начать сбор подписей для выражения недоверия депутату Курсевич и ее отзыву. Люди договорились в ближайшие дни оформить соответствующий документ и начать сбор подписей. На встрече прозвучало, что собрать нужно не менее 150 подписей.
Валентина Курсевич — заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.