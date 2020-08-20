Уволившийся с БТ оператор: вернуть все как было — это путь к окончательной деградации
Уже бывший оператор Белорусского телевидения Александр Гайдук сделал заявление.
Он сообщил, что работодатель удовлетворил его заявление об увольнении по соглашению сторон.
Гайдук написал, что на данный момент закончилась его 21-летняя работа на ТВ: «Ушел, как говорят, в никуда. В новую жизнь — говорю я».
Александр подчеркнул, что не хочет работать «как прежде»: «Как не будет уже прежней жизнь в нашей стране. Те, кто думает вернуть все как было, — это путь к окончательной деградации».
По его мнению, последние десять лет страна неуклонно идет к ней — застой и ложь.
«Я только не понимаю, как можно так бить, жестоко бить свой народ, принуждая к любви? Как вообще можно заставить любить?» — задал риторические вопросы бывший оператор БТ.
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