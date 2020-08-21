Область повышенного атмосферного давления накрывает Беларусь

В пятницу, 21 августа, на востоке страны сохранится влияние фронтального раздела, а запад окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления.

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в некоторых районах прогремят грозы.

Ветер переменных направлений слабый (при грозах — порывистый). Температура воздуха в регионах: