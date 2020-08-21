Область повышенного атмосферного давления накрывает Беларусь
В пятницу, 21 августа, на востоке страны сохранится влияние фронтального раздела, а запад окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в некоторых районах прогремят грозы.
Ветер переменных направлений слабый (при грозах — порывистый). Температура воздуха в регионах:
- Брест +27..+29°C (без осадков);
- Витебск +19..+21°C (вероятность осадков 60-70%, возможна гроза);
- Гомель +20..+22°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
- Гродно +25..+27°C (без осадков);
- Могилев +18..+20°C (вероятность осадков 80-90%, возможна гроза);
- Минск +20..+22°C (вероятность осадков 5-10%).