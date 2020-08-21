Главный милиционер Минщины пугает подчиненных «цветной революцией» и называет предателем уволившегося сержанта

Начальник УВД Минского облисполкома Александр Ковальчук на сайте управления обратился к подчиненным.

Он назвал «непростым» время, в котором «мы с вами живем»: «Определенные силы, внешние и внутренние, осуществляют попытку организовать на территории нашего государства «цветную революцию», расколоть и столкнуть в противостояние общество».

По его словам, на территории области сотрудниками органов внутренних дел «не допущено нарушений правил применения физической силы и специальных средств в отношении задержанных участников так называемых «мирных» протестов».

Генерал утверждает, что сейчас предпринимаются беспринципные, «грязные» попытки очернить не только деятельность органов внутренних дел, но и сам факт принадлежности к ним, осуществляется манипулирование сознанием, поступают угрозы в адрес сотрудников и членов их семей».

Он упомянул о двух сотрудниках милиции Минщины, которые, «поддавшись в первую очередь влиянию эмоций, приняли поспешное решение об увольнении. При этом отрадно, что они довольно быстро смогли адекватно оценить обстановку, все взвесить и найти в себе мужество продолжить нести службу на благо Родины».

«Но не без сожаления скажу, что есть среди нас и предатель. Сотрудник из числа сержантского состава, еще не успевший примерить на себя погоны офицера, вдруг решил постыдным образом с использованием сети Интернет заявить о своем увольнении из органов внутренних дел. Следует отметить, что он ранее неоднократно нарушал служебную дисциплину и не был уволен из милиции лишь потому, что буквально вымолил у руководства своего подразделения дать еще один шанс, ссылаясь на трудную жизненную ситуацию. Пойдя ему навстречу, мы, по сути, получили нож в спину. Упомяну, что были и попытки некоторых ветеранов безосновательно дискредитировать действия своих коллег в регионе. Однако отношение к предателям известно, и во все времена оно было одинаковым», — подчеркнул начальник УВД.