Тихановская: белорусы уже не смогут принять нынешнее руководство, не смогут простить и забыть насилие

«Я поддерживаю всех протестующих и все мирные пути отстаивания своих прав — права на выбор и права на свободу слова», — заявила кандидат в президенты Светлана Тихановская 21 августа на своей первой после отъезда из Беларуси пресс-конференции в Вильнюсе.

«Я очень надеюсь и верю в то, что руководство услышит свой народ. Нам всегда говорилось, что президент любит свою страну и любит свой народ, — сказала она. — И то, что он видит сейчас, ясно дает ему понять, что люди хотят перемен».

Тихановская надеется, что власти пойдут на диалог и «состоятся те самые новые прозрачные и честные выборы».

«Наша общая цель проста — мы не хотим больше жить в страхе и лжи, — сказала кандидат в президенты. — Мы хотим того, что по праву принадлежит каждому человеку в мире — право жить, право не быть избитым на улице, право не оказаться в тюрьме без суда и право на честные, прозрачные и открытые выборы».

Тихановская подчеркнула, что насилие над гражданами должно прекратиться, все политзаключенные должны быть отпущены на свободу, а выборы должны быть проведены заново — свободно, честно и прозрачно. «Это требует народ Беларуси. И он должен быть услышан», — подчеркнула она.

На вопрос, планирует ли она выдвигать свою кандидатуру в случае объявления новых выборов, Тихановская ответила: «Сейчас этот вопрос даже не стоит обсуждения, потому что наша главная задача — это добиться этих новых честных прозрачных и открытых выборов».

Кандидат в президенты сообщила, что пока не знает, когда сможет вернуться в Беларусь. «Я безумно люблю свою родину и очень хочу туда вернуться. И я вернусь туда обязательно, когда я буду чувствовать себя там в безопасности», — сказала она.

Тихановская также призвала все страны мира уважать суверенитет Республики Беларусь. «Я хочу поблагодарить все страны, которые высказывают поддержку ситуации в Беларуси, которые оказывают поддержку стремлению белорусов отстаивать свои права, но опять хочу повториться, что призываю все страны уважать суверенитет нашей страны и выбор нашего народа», — сказала она.

«Мы благодарны каждой стране, которая поддерживает нас, которая поддерживает белорусский народ, которая понимает, как важно быть услышанным, — добавила Тихановская. — Мы благодарим все белорусские диаспоры, все сообщества в разных странах, которые оказывают всяческую народу Беларуси».

Журналисты отметили, что в последние дни президент России Владимир Путин обсуждал ситуацию в Беларуси с главами Германии, Франции и Европейского совета, и спросили, связывались ли представители России с Тихановской. «Попыток связаться со мной не было», — ответила она.

По мнению Тихановской, народ Беларуси «уже никогда не сможет принять нынешнее руководство». «Не сможет простить и забыть все то насилие, которые испытали наши граждане во время мирных демонстраций», — сказала кандидат в президенты.

Пресс-конференция длилась около 15 минут. В Беларуси ее можно было видеть благодаря прямой видеотрансляции.

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