Середич готов печатать «Народную Волю» в Новосибирске

«Белорусский дом печати» отказался печатать номер «Народной Воли». Официальная причина — поломка печатного станка, сообщил главный редактор газеты Иосиф Середич на пресс-конференции 21 августа.

Фото носит иллюстративный характер

«Переговорил с генеральным директором «Белорусский дом печати» Романом Олейником, типография которого по договору с редакцией тиражирует газету «Народная Воля». На вопрос, почему сегодняшний номер не отпечатан и не отправлен в экспедицию для распространения, услышал: «Сломалась техника», — рассказал Середич.

Главный редактор «Народной Воли» пояснил, что государственные газеты при этом были отпечатаны. В редакции связывают отказ от печати с тем, что в номере острые, злободневные статьи.

По словам Середича, материалы газеты все равно попадут к читателям: они размещены на сайте, он также рассчитывает, что номер разместят коллеги на своих сайтах. Кроме того, редакция отправила телеграммы министру информации и руководителю администрации президента с тем, чтобы «срочно была возобновлена печать «Народной Воли». Редакция ждет поддержки и от стачкомов и дипломатов.

«Народная воля» будет печататься, где только сможет: в подполье в Беларуси, в том же Смоленске, в Москве, даже в Новосибирске, если понадобится. Тщетные усилия тех, кто ставит препятствия на пути газеты», — сказал, отвечая на вопрос БелаПАН о планах в случае, если печатать газету не будут и далее, Иосиф Середич.

Глава Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, который приехал на пресс-конференцию, напомнил, что кроме «Народной Воли» уже не напечатаны три номера «Комсомольской правды в Белоруссии», а также заблокированы сайты ряда изданий.

«Популярность печатных изданий снижается, но у них есть своя аудитория. Несколько человек читают один экземпляр. Это более взрослая аудитория. С этим власти тоже сражаются, чтобы нежелательная информация не распространялась и через печатные издания», — сказал БелаПАН Бастунец.