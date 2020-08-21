«Сейчас не 18-й век». Макей призывает глав МИД ЕС не вводить санкции в отношении Беларуси

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обратился к главам МИД стран Евросоюза с призывом не вводить санкции. Текст заявления Макея опубликован на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

«Обращаюсь к вам в связи с вашими многочисленными заявлениями в отношении моей страны, — говорится в заявлении. — Вы прекрасно знаете меня, знаете Беларусь и белорусов. Сейчас не 18-й век, не 2010 и даже не 2015 год. Республика Беларусь — уже реальность. Реальность для Европы, реальность для Евросоюза, реальность для каждой из ваших стран. Поэтому призываю жить, контактировать и взаимодействовать с этой реальностью».

«У нас далеко не всегда и не во всем совпадают подходы, — отметил Макей. — Но при первых серьезных испытаниях для становления нашей страны вы снова сразу призываете к санкциям. Этим, по сути, вы подтверждаете правоту тех, кто не верит в нашу суверенную способность выстроить равноправные и выгодные всем сторонам отношения с вашими государствами».

Макей подчеркнул, что это не первые санкции в истории Беларуси. «И наша история на этом не закончится. Мы их пройдём так же, как и предыдущие, — заявил он. — Результат их действия вам известен. Все вместе мы точно потеряем время. Потеряем ритм, который нужен нашим странам и обществам, тем более в современном быстром мире. У нас сейчас сложная ситуация. Но какая из ваших стран не проходила болезненные этапы национального взросления? Дайте и нам его пройти. Лучше с вашей помощью, но без попыток принуждения с использованием политических, финансовых и других очевидных рычагов».

По словам Макея, введение санкций не может рассматриваться иначе, как «недоброжелательные действия, наносящие ущерб суверенитету Республики Беларусь». «Не сможем это оставлять без противодействия, — отметил Макей. — Но я все еще верю в возможности и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между нашими странами. Потому что это в интересах всех: и Беларуси, и Европы, и всей Евразии. Прошу задуматься об этом без эмоций».

19 августа состоялось внеочередное заседание Европейского совета. По его итогам, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что ЕС быстро введет санкции в отношении тех, кто ответствен за насилие и репрессии в отношении мирных граждан, а также за фальсификацию выборов.

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