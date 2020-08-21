Около 3,6 тысячи работников ОАО «Нафтан» подписались под политическими требованиями

Около 3,6 тысячи работников ОАО «Нафтан» (Новополоцк, Витебская область) подписались под политическими требованиями, сообщил БелаПАН председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков.

Митинг работников ОАО «Нафтан», 14 августа 2020 года. Фото Александра Муждабаева

«Они согласились с требованиями, которые выдвигала инициативная группа. Были проблемы со сбором подписей, где-то пропадали подписные листы. Палки в колеса кое-где вставляли», — сказал Позняков.

При этом он обратил внимание, что осталось 10 дней на выполнение требований. «Если они не будут выполнены, работники грозят забастовкой. Эти предприятия довольно опасные с технологической точки зрения. Их так просто не остановишь, как конвейер. Но снижать мощности и ставить на циркуляцию какие-то цеха вполне возможно. Все зависит от коллектива», — отметил профсоюзный лидер.

В распоряжении БелаПАН есть обращение работников «Нафтана» к народу Беларуси, предприятиям концерна «Белнефтехим», органам законодательной и исполнительной власти: «Мы, работники ОАО «Нафтан», солидарны с народом Республики Беларусь. Мы заявляем: у нас нет доверия к действующей власти, так как мирные белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей собственной стране. Белорусам страшно выйти на улицу, страшно высказать свою позицию, страшно сделать и отстаивать свой выбор. Избирательная кампания по выборам президента, прошедшая в Республике Беларусь в 2020 г., была проведена с многочисленными нарушениями и провокациями со стороны власти: аресты кандидатов, ограничение присутствия на участках независимых наблюдателей, непрозрачный подсчет голосов, фальсификации, запугивание членов участковых избирательных комиссий».

«Мы не признаем результаты этих выборов, как и многие граждане нашей страны. После избирательной кампании несогласные с результатами выборов мирные протестующие подверглись насилию со стороны сотрудников силовых структур. Считаем это недопустимым для современного демократического общества. Ответственность за насилие над мирными гражданами полностью лежит на сотрудниках силовых структур и на руководстве страны. Народ Беларуси — свободный народ, мы имеем право на выражение своей гражданской позиции мирными способами. Права и свободы граждан Республики Беларусь, которыми мы являемся, находятся в опасности из-за неразумной политики руководства нашей страны, нарушения конституционных прав граждан и фальсификации выборов президента Республики Беларусь 2020», — говорится в обращении.

Работники предприятия требуют: отставки Лукашенко с поста президента; отставки Центральный избирательной комиссии во главе с Ермошиной; освобождения всех политзаключенных и задержанных во время этой президентской кампании и мирных акций протеста, связанных с ней; прекращения насилия и преследования со стороны сотрудников силовых структур в адрес мирных граждан; расследования всех случаев насилия над мирными протестующими и привлечения к ответственности виновных; проведения новых, честных и прозрачных выборов с допуском международных и независимых наблюдателей и прозрачным подсчетом голосов.

ОАО «Нафтан» — одно из двух белорусских нефтеперерабатывающих предприятий. Выпускает продукцию переработки нефти. На «Нафтане» и смежном предприятии «Полимир» работает около 10 тыс. человек.

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