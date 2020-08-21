Белорусские ученые разработали материал для производства биоразлагаемой упаковки
В Национальной академии наук Беларуси разработали новый материал для производства на 100 % биоразлагаемой упаковки, сообщил на пресс-конференции академик, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки Владимир Агабеков, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».
«Биоразлагаемыми материалами мы занимаемся уже давно, —
Ученые решили использовать тот полилактид, который производится в других странах, и модифицировать его, превратив в отечественный материал. Приобрели несколько партий из разных стран. Лучшим оказался американский. Отобрали шесть образцов. Затем добавили свой компонент — лигнин. Чтобы проверить биоразлагаемость полученного материала, полгода назад заложили его в компост. Оказалось, что ноу-хау разлагается как минимум в два раза быстрее, чем обычный полилактид.
«Закупили 450 кг американского полилактида, добавили до 10 % лигнина и попробовали делать пленку для упаковок, — продолжил Агабеков. — И у нас получилось. Она может быть разной ширины и толщины в зависимости от предназначения. Материал стоит гораздо дешевле, чем полиэтилен, и немного дешевле, чем даже бумажная упаковка».
Сейчас идут испытания пленки на биоразлагаемость. Предполагается, что при хорошем исходе она может разлагаться за один месяц на СО2 и воду, остальное — удобрение, которое переработается в компосте.