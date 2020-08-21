Цепкало: Все ответственные за насилие в отношении мирных граждан неизбежно будут привлечены к ответственности

Все ответственные за насилие в отношении мирных граждан будут привлечены к ответственности, заявил претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало во время онлайн-пресс-конференции 21 августа.

«Это обязательно и неизбежно, и если не произойдет сегодня, то завтра. Лукашенко уйдет — он не вечен — и скорее раньше, чем позже», — отметил он. — Люди сегодня должны документировать факты издевательств. И затем этим должны заниматься независимые суды».

По его мнению, это действительно должны быть независимые суды, и вести их можно приглашать даже зарубежных судей. «На тех, кто прибегал к пыткам, к издевательствам над людьми, засовывал дубинки в разные места и так далее, на тех, кто особенно при этом старался, проявлял признаки садизма, люди должны подавать индивидуальные или коллективные иски, — сказал Цепкало. — Я не знаю, будут ли виновные заключены под арест или выплачивать потерпевшим 10, 15, 20 лет деньги, но здесь мы должны прибегать к международной практике и международному опыту».

Он отметил, что судебные процессы должны быть публичными, чтобы «ни у кого не создалось впечатления в том, что новая власть этим людям мстит».

Также он высказался о роли бело-красно-белого флага, который сторонники перемен используют на демонстрациях в качестве их символа. По его словам, результатом всей нынешней политической кампании стало то, что белорусы сейчас «ощутили себя народом, нацией, которая сейчас формирует свое место в мире». «И это место в мире, думаю, будет ассоциироваться с белорусским историческим национальным флагом, — подчеркнул Цепкало. — Мы не отрицаем флагов, которые были у нас в советский период и были несколько модернизированы Лукашенко, и не выступаем за то, чтобы их запрещать. Но обратите внимание на такой момент: Россия, Украина, все страны Балтии, все страны Средней Азии, Закавказье, все без исключения страны бывшего Советского Союза, Центральной и Восточной Европы поменяли свою символику на историческую. Все, кроме нашей страны. Я думаю, нам нужно ее возвращать».

Он обратил внимание, что на сегодняшних массовых демонстрациях фигурирует только белорусская национальная символика. «Никакая она не нацистская, все это чушь, — заявил Цепкало. — Не было никакого нацизма в XVI и XVII веке. Был определенный оккупационный период в истории, когда этот флаг достали, но мы знаем, что и власовцы ходили под тем флагом, который является сегодня государственным флагом Российской Федерации. Это абсолютно ничего не значит. Этот флаг существовал у нас столетия (нарисован в начале ХХ века архитектором Клавдием Дуж-Душевским. — ред.), и я абсолютно убежден, что он имеет право на существование как национальный символ Беларуси».