Валерий Цепкало ищет инструменты помощи белорусам, оказавшимся в тяжелой ситуации

/ Общество
Просмотров: 311

Одной из задач, решением которых в настоящее время занимается Валерий Цепкало, является поиск инструментов помощи белорусам, оказавшимся в тяжелой ситуации.

«Мы создавали фонды и просили, в том числе западные правительства, выделять деньги на поддержку этих людей», — отметил  заявил претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало во время онлайн-пресс-конференции 21 августа. 

По словам Цепкало, эти фонды будут ориентированы на помощь трем категориям пострадавших.

«Прежде всего, пострадавшие от насилия и жестокости силовиков. Далее те, кто не пошел против совести и отказался участвовать в фальсификации выборов. В случае потери работы людям будет оказана юридическая помощь, организационная и в трудоустройстве. Что касается отчисленных за политическую деятельность студентов, уже есть договоренность с вузами Польши, которые бесплатно примут на учебу этих студентов. Сейчас ведем переговоры о таких же условиях для студентов со Словакией, Чехией, странами Балтии. Третья категория — это стачкомы. Самое главное, чтобы семьи бастующих могли получить материальную помощь нашу и фондов, куда перечисляют деньги страны Евросоюза», — рассказал он, сообщает БелаПАН.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: взаимопомощь помощь пострадавшим Персона: Валерий Цепкало

Другие материалы на эту тему:

Медики требуют обеспечить им доступ в изоляторы, где содержатся задержанные

Медики требуют обеспечить им доступ в изоляторы, где содержатся задержанные

«Солидарность — вот что сегодня необходимо». Как белорусы помогают друг другу

«Солидарность — вот что сегодня необходимо». Как белорусы помогают друг другу

На борьбу с «Даниеллой» выходят народные спасатели

На борьбу с «Даниеллой» выходят народные спасатели

Добро есть! Семья россиян обрела в Беларуси новых родственников

Добро есть! Семья россиян обрела в Беларуси новых родственников