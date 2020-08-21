Лукашенко попросил россиян дать ему две-три группы журналистов

/ Общество
Просмотров: 551

В Белтелерадиокомпании сейчас работает группа журналистов из России, которые заменили сотрудников, уволлившихся с БТ по политическим мотивам.

Фото president.gov.by

Общаясь 21 августа с трудовым коллективом агрокомбината «Дзержинский», Лукашенко сказал, что вопрос с привлечением российских журналистов возник после того, как некоторые из сотрудников БТ «выскочили на улицы и начали митинговать».

«Которые выросли на телевизоре, и в основном которых я на руках носил. Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает. Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо», — цитирует Лукашенко сайт president.gov.by.

«Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения. И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще две-три группы не приехали, а половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, — назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет — не принимаем», — сказал Лукашенко.

По его словам одну группу российских журналистов он даже пригласил в пул президента, «чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БТ Белтелерадиокомпания Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

«Хватит врать!» На Макаёнка, 9 пришли сотни возмущенных зрителей

«Хватит врать!» На Макаёнка, 9 пришли сотни возмущенных зрителей

Галіна Каржанеўская. ПРАБЛЕМА. “Водны калапс” вачыма тэлежурналістаў

Галіна Каржанеўская. ПРАБЛЕМА. “Водны калапс” вачыма тэлежурналістаў

Белтелерадиокомпания получит из бюджета 48 миллионов долларов

Белтелерадиокомпания получит из бюджета 48 миллионов долларов

Геннадий Давыдько: тот, кто призывает на площадь, он для меня не изюм, а таракан

Геннадий Давыдько: тот, кто призывает на площадь, он для меня не изюм, а таракан