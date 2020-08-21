Акция «Цепь покаяния» в Куропатах завершилась молитвой за освобождение политзаключенных

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Акция «Цепь покаяния» в урочище Куропаты завершилась молебном за освобождение политзаключенных, который провел пастор минской протестантской церкви христиан веры Евангельской «Иоанн Предтеча» Антоний Бокун.

Священнослужитель предложил помолиться «за освобождение политзаключенных, чтобы нашлись те, кто числится пропавшим без вести, чтобы не увеличился список жертв этого августа, и за всю Беларусь».

Несколько человек поделились мыслями и информацией о событиях последних дней в формате свободного микрофона.

После молитвы часть собравшихся разошлись, остальные стоят группами.

Несколько тысяч человек приняло участие в «Цепи покаяния», которая растянулась от урочища Куропаты — места массового захоронения жертв сталинских репрессий до центра изоляции правонарушителей на 1-м переулке Окрестина, куда массово свозили демонстрантов и случайных прохожих, задержанных после президентских выборов.

Еще одна акция протестующих проходит в формате свободного микрофона на площади Независимости.
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Тэги: живая цепь солидарность Куропаты ЦИП на Окрестина белорусская оппозиция Персона: Антоний Бокун Город: Минск

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