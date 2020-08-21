Лукашенко пригрозил бастующим работникам «Беларуськалия» взять на работу украинских шахтеров

/ Экономика
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Взять на работу украинских шахтеров пригрозил Александр Лукашенко бастующим работникам «Беларуськалия».

«Что вы бастуете? Хорошо, бастуете — ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Заявление было сделано 21 августа в ходе посещения агрокомбината «Дзержинский».

Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, заверил, что ни один украинский шахтер не собирается ехать в Беларусь в этой роли. Он пожелал солигорским шахтерам добиться реализации своих прав и свобод.
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Тэги: Беларуськалий Агрокомбинат Дзержинский Беларусь-Украина Персона: Александр Лукашенко Михаил Волынец Город: Солигорск

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