Лукашенко пригрозил бастующим работникам «Беларуськалия» взять на работу украинских шахтеров

Взять на работу украинских шахтеров пригрозил Александр Лукашенко бастующим работникам «Беларуськалия».

«Что вы бастуете? Хорошо, бастуете — ладно. Я команду директору: не надо за ними бегать. У нас в Солигорске 2 тыс. человек хотят работать на "Беларуськалии". Они придут. Не они придут — во всем мире безработица. Приедут из Украины шахтеры. Их море — безработных», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Заявление было сделано 21 августа в ходе посещения агрокомбината «Дзержинский».